Lukaku-Vlahovic, Juve-Chelsea in stallo: a quanto si chiude. Sul Bayern...

Resta distanza tra i due club per il conguaglio economico sul serbo: i bianconeri chiedono 50 milioni, i Blues sono fermi a 20: a 40 si chiude. Difficile la strada che porta in Germania: i tedeschi insistono per Kane

Stefano Salandin 08 . 08 . 2023 12:15 1 min LukakuvlahovicJuventus

