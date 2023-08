Moratti, Lukaku, l'Inter e la Juve: "Mi ha deluso. Uno così meglio..."

Tra i club che dovranno lottare per lo Scudetto ci sarà anche l'Inter: ne è convinto Massimo Moratti, ex patron nerazzurro, che a Notizie.com ha trattato vari argomenti. Su tutti, ovviamente, la querelle Lukaku, con una possibile accelerata da parte della Juventus nelle prossime ore per l'attaccante.

Moratti, l'Inter e l'addio di Lukaku

Una separazione inaspettata ma evidentemente necessaria, visto come sono andate le cose. Moratti esprime la sua amarezza per quanto accaduto tra l'Inter e Romelu Lukaku, con il comportamento del centravanti belga ritenuto inaccettabile dall'ex presidente dell'Inter: "Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all’Inter uno così, non ci si comporta in quel modo. E non conta con chi ha fatto cosa, nel senso che non importa se sotto la mia gestione non ci sia stato uno che si sia comportato così, non si fa in quel modo e basta". Addio all'Inter che ha dato anche Edin Dzeko. Per Moratti, però, con un buon rinforzo nel reparto offensivo i nerazzurri potrebbero puntare al tricolore: "Abbiamo perso un bel centravanti come Dzeko e non sarà facile sostituirlo, ci manca un bell’attaccante per completare la rosa e dare l’assalto allo Scudetto".