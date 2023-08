Lukaku alla Juve, Vlahovic al Bayern: svolta con assist tedesco a Giuntoli

Funziona così: se non riesco a spendere 100 milioni per Harry Kane (il re dei bomber di tutti i tempi della Nazionale inglese), che problema vuoi che sia sborsarne 80 per Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo dalle grandi potenzialità che la Juventus ha lanciato sul mercato per poter arrivare all’ingaggio di Romelu Lukaku?