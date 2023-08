Vlahovic al Real se salta Mbappé: clamorosa voce sul mercato Juve

Dopo l'addio di Benzema il club ha acquistato solo l'esperto Joselu, ma il campo ha già dato i primi verdetti: non può bastare. Le ultime partite contro il Barcellona e la Juventus hanno acceso le sirene della casa blanca e puntano anche la Continassa.

Real su Vlahovic: ancora Mbappé protagonista

Come svelato sempre da Cadena Ser, la Fiorentina voleva vendere Vlahovic al Real Madrid prima che passasse alla Juventus. Quando la società di Commisso stava per rendersi conto dell’avvicinamento tra l'attaccante serbo e i bianconeri, l’avrebbe offerto ai Blancos sperando anche di poter racimolare una cifra più alta. La risposta di Florentino Perez non si sarebbe fatta attendere: un ‘no’ categorico per puntare tutto in estate su Mbappé. Il fuoriclasse francese poi non è più arrivato e adesso la storia potrebbe ripetersi. La possibilità di poter prendere la stella del Psg a zero il prossimo anno potrebbe dare forza al Real sul mercato, per coprire così il vuoto lasciato da Benzema. Ancelotti attende il suo bomber, il mercato si infiamma.