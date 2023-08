Diretta Monza-Milan ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

MONZA-BRIANZA - " Il Trofeo Silvio Berlusconi è il giusto omaggio a Silvio che ha sempre amato i colori rossoneri, costruendo con la sua passione e determinazione il mito di un Club leggendario per il calcio mondiale". Sono le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni, confermate dall'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani , anch'egli ex dirigente rossonero, secondo cui Silvio Berlusconi "è la storia del Milan e del Monza e l'ideazione del Trofeo Silvio Berlusconi ne è la naturale conseguenza: non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato presidente ".

I due dirigenti hanno presentato così la sfida, in programma questa sera all'U-Power Stadium di Monza e valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi, che metterà di fronte i brianzoli allenati da Raffaele Palladino e i rossoneri guidati da Stefano Pioli.

Il calcio d'inizio nell'ex stadio Brianteo è in programma alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani; Caprari, Petagna. All. Palladino.

Milan (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

