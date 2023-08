Trofeo Silvio Berlusconi, Marta Fascina, Scaroni, Galliani: gli omaggi

Marta Fascina riappare in pubblico: l'ultima compagna di Silvio Berlusconi è arrivata allo stadio di Monza per assistere alla prima edizione del trofeo 'Silvio Berlusconi', che vedrà in campo, alle 21, la squadra brianzola contro il Milan, in memoria del Cavaliere scomparso lo scorso 12 giugno.

Fascina assisterà all'incontro insieme a Pier Silvio Berlusconi, secondogenito dell'ex premier e leader di FI, cui spetterà l'onore di premiare il club che alzerà al cielo il trofeo. Per l'ex compagna di Berlusconi si tratta della prima uscita pubblica dopo la scomparsa del Cavaliere. Le parole di Pier Silvio Berlusconi Pier Silvio Berlusconi è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Monza-Milan, match valido per il primo trofeo Silvio Berlusconi, dichiarando: "Per noi una serata davvero emozionante, mio papà era un grande uomo di sport e ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza. Ci ha abituato a dei miracoli e questa è una cosa bella che non va dimenticata. Siamo emozionati, ma l'affetto della gente è una delle sensazioni più belle. Per noi figli questo affetto è una cosa bellissima, è una prova della grandezza di mio padre, ma ancora di più dell'umanità e dell'amore che ha dato allo sport all'Italia e agli italiani".

Le parole di Scaroni Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha dichiarato: "Sono presidente da cinque anni del Milan e tutto questo lo devo a Silvio Berlusconi. Ho raccolto la sua eredità, mi sono portato dietro la sua leggenda in una società gloriosa come il Milan e tutti cerchiamo di non deluderlo. Tutto questo, senza Berlusconi e Galliani non sarebbe mai successo". Il ricordo di Galliani L'ad del Monza Adriano Galliani ha ricordato il compianto presidente: "Sto provando un'emozione fortissima, Silvio Berlusconi è stato il mio maestro e la mia guida per 44 anni. E' stato qualcosa di indimenticabile, è la storia del Milan e del Monza. Ha portato il Milan in cima al mondo e il Monza e in Serie A. Un grande applauso per il nostro presidente Silvio Berlusconi".

