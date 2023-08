"Balogun, non solo l'Inter: offerta del Monaco all'Arsenal"

Continua l'inseguimento di una punta in casa Inter . I nerazzurri hanno abbandonato lo scorso luglio la pista Romelu Lukaku: l'attaccante che resta in trattativa con la Juventus nell'ipotesi di scambio con il Chelsea inserendo Dusan Vlahovic .

Il primo della lista per la dirigenza dell'Inter è Folarin Balogun, attaccante classe 2001 di proprietà dell'Arsenal ma nella scorsa stagione in prestito al Reims, dove ha fatto furore con 21 gol segnati in Liguen 1. Su di lui non solo i nerazzurri: in pressing proprio un club francese.

Balogun via dall'Arsenal: in pole Inter e Monaco

Stando a quanto riportato da L'Equipe, interessato a Balogun sarebbe anche il Monaco. La società avrebbe già presentato un'offerta corposa ai Gunners (nessuna cifra specificata). Una proposta, però, che l'Arsenal avrebbe già rispedito al mittente. Nessun passo in avanti nella trattativa tra il club londinese e quello del Principato, con quest'ultimo alla ricerca di un attaccante dopo l'infortunio rimediato da Breel Embolo (rottura del legamento crociato). Concorrenza importante dunque per l'Inter, che oltre a dover provare a far fronte alle esose richieste economiche da parte dell'Arsenal, dovrà anche guardarsi alle spalle dal Monaco. I nerazzurri dovranno, in ogni caso, accaparrarsi un'altra punta da inserire in rosa da affiancare a Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Marcus Thuram, dopo aver visto sfumare la pista che portava a Gianluca Scamacca.