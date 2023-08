Cambiaso: "Allegri mi chiede una cosa in particolare. Mi ispiro a Cancelo"

Il nuovo giocatore della Juventus, rientrato dal prestito al Bologna, ha dichiarato: "Penso di potermi inserire bene. Ci sono giocatori di esperienza, posso imparare molto da loro. L’ho visto in queste prime settimane".

Juventus, le parole di Cambiaso in conferenza stampa

Sulla possibilità di adattarsi in una difesa a 5: "E' un po’ anacronistico, ora si ragiona di più in spazi. A Genova ho iniziato a 5, l’anno scorso abbiamo iniziato a 5 e poi a 4. Penso di potermi inserire bene, in quello penso di cavarmela bene". Sui giovani in Italia: "Ci sono tanti ragazzi bravi in Italia. Purtroppo forse non giocano tanto, ma significa che non sono pronti perché non credo che le squadre non facciano giocare i giovani. Io ho fatto un percorso diverso, quando ero piccolo non ero pronto per giocare in prima squadra. Questo percorso mi è servito molto ma ognuno ha il suo percorso".