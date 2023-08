Mercato Juve, le uscite: da Miretti e Nicolussi a Kaio Jorge e McKennie

Continua l’opera di sfoltimento dell’organico bianconero da parte della coppia Giuntoli-Manna: accordo trovato nella notte tra venerdì e sabato per il passaggio di Enzo Barrenechea in prestito secco al Frosinone, che aveva strappato una mezza promessa ai bianconeri in occasione del blitz del dt Guido Angelozzi mercoledì scorso allo Stadium per assistere all’amichevole tra Juve White e Juve Black.

In quella circostanza l’uomo mercato dei ciociari è rimasto favorevolmente colpito dalle doti di Kaio Jorge, tanto da chiederlo subito in prestito alla Juve. Lo scoglio alla fumata bianca è rappresentato dall’ingaggio percepito dal brasiliano (1,2 milioni), che è fuori dai parametri della neopromossa. Tradotto: serve un contributo sostanzioso (almeno il 30% dello stipendio) da parte della Juve sotto forma di incentivo all’esodo per permettere al Frosinone di piazzare il colpo in attacco. Per Kaio ci sono pure degli interessamenti da parte di due club brasiliani, ma la Juve preferirebbe testarlo in Italia piuttosto che rimandarlo, a titolo temporaneo, in patria.

La Salernitana su Miretti e Gonzalez

Restando in tema di giovani sudamericani: l’uruguayano Facundo Gonzalez resta vicino alla Salernitana in prestito, anche se pure Verona e Sampdoria si sono fatte avanti nelle ultime ore. I granata aspettano uno tra Miretti e Nicolussi Caviglia per la mediana. Sul primo ci sono anche Monza e Bologna e per questo in casa Juve sono ore di attente riflessioni su quale possa essere l’incastro migliore. Tra l’altro i loro destini si intersecano con quelli di Pogba, che continua a non dare garanzie di integrità fisica. Le sirene arabe si sono affievolite e il Polpo dovrebbe restare, anche se i tempi di recupero rimangono un mistero.