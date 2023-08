Kaio Jorge esclusivo: "Grazie Juve, sono rinato. Voglio restare"

R

itrovare il sorriso dopo aver visto l’inferno: non è esagerato, parlando di Kaio Jorge . E lui, che attraverso la fede non ha mollato mai, nemmeno quando la paura di vedere finire prematuramente la carriera avrebbe potuto sopraffarlo, ha parole di amore per la Juventus : i tifosi lo hanno ammirato in azione allo, a 531 giorni dall’infortunio, e hanno capito che, lasciatosi alle spalle il calvario per la rottura del tendine rotuleo, il brasiliano può pian piano tornare a sognare e far sognare.