Olivieri, nuovo prestito: ufficiale dalla Juve al Venezia

Nuova operazione in uscita per la Juventus Next Gen con la cessione di Marco Olivieri. L'attaccante, dopo l'anno e mezzo passato a Perugia, è pronto per una nuova avventura sempre in Serie B. Trovato l'accordo tra i bianconeri e il Venezia per un'operazione in prestito annuale confermato anche dal comunicato ufficiale del club piemontese.