Aké all'Udinese: è ufficiale il prestito, il comunicato Juve e i dettagli

Ora è ufficiale: Marley Aké passa in prestito dalla Juventus all' Udinese . L'attaccante classe 2001 è arrivato alla Vecchia Signora dal Marsiglia due anni fa nell'ambito di uno scambio che portò in Francia lo juventino Franco Tongya.

Affermatosi nella formazione Next Gen, il 18 gennaio 2022 fa il proprio esordio in prima squadra negli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria servendo anche un assist a Morata per il 4-1 finale. In campionato il debutto arriva invece nell'1-1 del 13 febbraio contro l'Atalanta. In totale sono sei le presenze - 134 i minuti in campo - con la Juventus, tutte in quella stagione.

