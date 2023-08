Facundo Gonzalez al J Medical: visite mediche e firma con la Juve

Primo giorno alla Juventus per Facundo Gonzalez . L'uruguaiano, dopo l'arrivo nei giorni scorsi a Torino , è al J Medical, accolto da alcuni tifosi tra foto e autografi, per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di mettere la firma sul contratto con i bianconeri fino al 2028. Operazione portata avanti da Giuntoli sulla base di 3 milioni con i bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita al Valencia .

Insomma una buonissima operazione di mercato per un ventenne di cui si parla un gran bene. Alto un metro e novantatré, piede mancino, gran forza fisica, il centrale sudamericano è un investimento per il futuro e con l'Uruguay U20 è fresco campione del Mondo di categoria dopo la vittoria in finale contro l'Italia di Nunziata. Lo sbarco alla Juve perà è soltanto rimandato, perché per lui c'è la Salernitana nel futuro.