Pogba in Arabia? Non è finita... Il “sì” potrebbe arrivare in extremis

Le sirene saudite sono tornate a riecheggiare nei confronti di Paul Pogba , che alla stregua di un novello Ulisse prova a resistere dinanzi alla tentazione dei petrodollari arabi. L’Al Ittihad gli aveva offerto un triennale da 30 milioni a stagione per cercare di portarlo a Gedda e può tornare alla carica. Con l’allenatore Espírito Santo e i connazionali Benzema e Kanté in pressing per convincerlo a fare il grande passo verso la Saudi Pro League. Il francese, però, non ha cambiato idea: vuole restare alla Juventus per tornare protagonista in bianconero.

La tabella di marcia, tuttavia, sta andando a rilento e Paul rischia seriamente di dare forfait contro l’Udinese al debutto. Una situazione che va monitorata con attenzione nelle prossime settimane (il mercato in Arabia chiude il 20 Settembre). Se il Polpo decidesse di volare in Arabia Saudita (l’interesse nei suoi confronti é sempre vivo…), i bianconeri - oltre a incassare un indennizzo per il suo cartellino - risparmierebbero circa 40 milioni lordi. Mica male considerato l’apporto quasi nullo dato dal numero 10 dopo il suo ritorno a Torino.

Mercato Juve, ecco Facundo Gonzalez

Sarà, invece, un lunedì da ricordare quello odierno per Facundo Gonzalez: il centrale uruguaiano metterà piede per la prima volta alla Continassa per sostenere le visite mediche di rito. Ultimo step prima della firma sul contratto fino al 2028 con i bianconeri, che lo pagheranno 3 milioni (bonus inclusi) al Valencia (avrà il 20% in caso di futura rivendita). Per il classe 2003 lo sbarco nel mondo juventino sarà (per ora) momentaneo. Lo aspetta la Salernitana, che in giornata vedrà la Juve anche per il prestito di Miretti.

Ai campani piace anche Nicolussi Caviglia (sarebbe un ritorno), per il quale c’è pure una richiesta del Frosinone (prestito). Agenda fittissima di impegni nei prossimi giorni per il duo Giuntoli-Manna: oggi verrà formalizzata la cessione all’Udinese di Akè in prestito con diritto di riscatto, con la Juve che avrà il controriscatto.