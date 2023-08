Guerra, ufficiale alla Juve Next Gen: un attaccante esperto per Brambilla

Manca sempre meno all'inizio del campionato di Serie C e la Juventus Next Gen è al lavoro per rinforzare la rosa con gli ultimi colpi. I bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Simone Guerra dalla FeralpiSalò . Un attaccante esperto, che potrà essere un punto di riferimento per i tanti giovani in rosa.

Un altro fuoriquota che va ad aggiungersi al capitano Poli, pilastro della difesa, e Iocolano (che ha anche rinnovato), al momento alle prese con il recupero dopo il brutto infortunio nella finale d'andata di Coppa Italia contro il Vicenza.

Juve Next Gen, ecco Guerra: il comunicato

Questa la nota della società: "Ufficiale, Simone Guerra è bianconero. L'attaccante arriva a titolo definitivo dalla FeralpiSalò e firma un contratto fino al 2024. Benvenuto, Simone!". Nella scorsa stagione ha contribuito alla vittoria del campionato dei bluverdi con 10 gol e 5 assist in 33 partite. Ha le qualità sia per giocare con la squadra sia per essere il punto di riferimento. Brambilla avrà un opzione in più per completare il reparto offensivo della Next Gen e cercare di migliorare il risultato della scorsa stagione, terminata fuori dai piazzamenti utili per i playoff.