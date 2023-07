Juve Next Gen, ufficiale il rinnovo di Iocolano: i dettagli

Non solo il ritorno a titolo definitivo di Palumbo , la Juve Next Gen prende sempre più forma attraverso i rinnovi . Anche nella stagione 2023/2024 Simone Iocolano sarà a disposizione di Massimo Brambilla .

Acqua passata, Iocolano ripartirà dalle 26 le presenze e i 5 gol messi nella scorsa annata, di cui due contro il Mantova nel primo match nella storia della Juventus Next Gen disputato all' Allianz Stadium . Numeri che si vanno ad aggiungere a quelli della stagione 2021/2022: totale di 48 presenze in bianconero tenendo in considerazione tutte le competizioni.

La Juve esalta Iocolano: "Carisma ed esperienza"

Nel comunicato ufficiale con il quale ha reso noto il rinnovo di Iocolano la Juventus ha sottolineato: "Andando oltre i dati, siamo sicuri che il carisma e l'esperienza di Iocolano anche per questa stagione saranno un prezioso valore aggiunto dentro e fuori dal campo per una rosa così giovane come quella della Next Gen. In bocca al lupo, Simone!"