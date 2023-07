Juve, Palumbo torna a titolo definitivo: ufficiale, i dettagli dell'intesa

Palumbo si è legato alla Juve firmando un contratto fino al 30 giugno 2025. Anche nella stagione 2023/2024 giocherà tra le fila della Next Gen.

Juve, Palumbo cala il tris bianconero

Per Palumbo si tratta, infatti, della terza annata in bianconero dopo le due già trascorse in prestito all'ombra della Mole. In totale Palumbo è sceso in campo 47 volte con la maglia della Juventus, 46 delle quali con quella della Next Gen e una con la prima squadra, il 16 maggio 2022 all'Allianz Stadium contro la Lazio.