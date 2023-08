Bonucci verso il sì all’Union Berlino: la Lazio ha aspettato troppo

A uf Wiedersehen Leo! L’avventura di Bonucci in maglia bianconera è giunta ai titoli di coda dopo dodici anni. Ad attendere l’ormai ex capitano juventino c’è l’Union Berlino , che punta a confermarsi ai primi posti della Bundesliga e a vivere una storica prima volta in Champions League.

La partecipazione alla fase a gironi della massima competizione internazionale è stata tra i fattori che hanno attratto Bonucci. A Berlino, infatti, il difensore potrà continuare a calcare i palcoscenici europei più importanti, facendo le prove generali in vista di Euro 2024. La Nazionale rimane appunto il chiodo fisso nella testa di Leo, che sogna di chiudere la carriera al top disputando con gli azzurri l’Europeo. Per farcela deve dimostrare di essere ancora integro fisicamente e dal rendimento elevato, visto che l’addio di Roberto Mancini rivoluzionerà le gerarchie della rosa. Con Spalletti si ripartirà da zero e il credito maturato dal capitano azzurro con il precedente commissario tecnico verrà azzerato. Ecco perché Bonucci - dopo aver temporeggiato per settimane - è entrato nell’ordine di idee di cambiare squadra.

Bonucci-Juventus, la storia dell'addio

La Juve l’ha messo fuori dal progetto, tanto da non assegnare al classe 1987 il suo storico numero 19. Uno sfregio che ha segnato il punto di non ritorno definitivo. Meglio andarsene e tornare a giocare altrove. A Berlino sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Con un contratto fino al 2024 che potrebbe essere supportato da un robusto incentivo all’esodo da parte della Juventus, con i bianconeri che potrebbero ricevere a loro volta un piccolo indennizzo dai tedeschi (tra i 500mila euro e il milione). Insomma, l’affare procede spedito verso il traguardo. Con Leo che ha aperto definitivamente la porta al club allenato da Urs Fischer, che si è adoperato in prima persona per convincere Bonucci a sbarcare in Bundesliga. Una telefonata molto apprezzata dal calciatore, che a lungo ha aspettato proposte concrete dalla Serie A.

I sondaggi con Fiorentina e Atalanta non si sono mai evoluti in proposte concrete; mentre la Lazio non ha affondato il colpo dopo il summit dell settimana scorsa col suo agente Alessandro Lucci.

L’approdo in biancoceleste era la prima scelta di Bonny, che avrebbe ritrovato volentieri Sarri con cui ha vinto il suo ultimo scudetto nel 2020. Lotito però in questi giorni ha sempre preso tempo. E così i contatti in programma oggi possono portare alla chiusura dell’affare. Chiamatelo Herr Bonucci. Berlino lo aspetta.