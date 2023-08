Kaio Jorge e Soulé: Frosinone, doppio colpo in arrivo dalla Juve

Il club allora è al lavoro per rinforzare la rosa in questi ultimi giorni di mercato e lottare per la permanenza in Serie A. Il filo diretto ora è con la Juventus, con la dirigenza gialloblu che è pronta a chiudere per due colpi interessanti: Soulé e Kaio Jorge, che ritroverebbero anche Barrenechea, passato ai ciociari nelle scorse settimane.

Kaio Jorge e Soulé verso il Frosinone: i dettagli

Il Frosinone è vicino alla chiusura per i due talenti della Juventus. L'accordo per il prestito dei due sudamericani dovrebbe essere raggiunto nel weekend. I ciociari hanno superato la concorrenza del Fortuna Sittard e della Salernitana per Soulé. L'ala argentina, anche se stimata da Allegri, avrebbe poco spazio nelle rotazioni bianconere. La scorsa stagione ha collezionato 25 presenze e ha realizzato un gol tra tutte le competizioni. Ora alla corte di Di Francesco avrà l'occasione di mettersi in mostra con più costanza. Kaio Jorge, invece, ha giocato la sua ultima partita ufficiale tra i pro il 23 febbraio del 2022 con la Next Gen contro la Pro Patria, quando si è gravemente infortunato al ginocchio. Dopo i lunghi mesi di inattività ha stretto i denti e si è rimesso in forma, come ha dimostrato anche nell'amichevole pre campionato della Juve. Il direttore del Frosinone, Angelozzi, ha anche assistito al match in famiglia contro la seconda squadra, partita in cui il brasiliano ha realizzato tre gol.