Pagelle Juve: ma quanto è forte Kaio? Kean golazo, sfortuna Miretti

Allianz Stadium tutto esaurito per la sfida in famiglia tra la squadra di Allegri e la Juve Next Gen di Brambilla. Quest’anno lo storico appuntamento di Villar Perosa è stato sostituito da un match a tinte bianconere tra Juve Black e Juve White che si è giocato nella splendida cornice dello Stadium aperto ai tifosi, presenti circa 24 mila, che non hanno fatto mancare presenza e supporto nonostante l'annata travagliata dello scorso anno.