Gatti idolo dei tifosi Juve: intervento su Vinicius e grinta con Rudiger

Fame e grinta, che poi a osservare bene le iniziali di queste due parole si crea anche un sigla: F e G. Non è difficile risolvere il rebus, perché quelle sono anche le qualità che contraddistinguono Federico Gatti, chiedere al Real Madrid e a Rudiger per conferma. Il centrale bianconero è sempre più l'idolo dei tifosi e dopo una stagione passata ad alternarsi è pronto a prendersi la scena nell'undici titolare. Il tutto conquistato allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, ascoltando i consigli dei più esperti come Bonucci, per il quale ha speso parole al miele di recente, e dando tutto per la maglia.