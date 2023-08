Juventus-Real, le pagelle: Alex Sandro in difficoltà, Iling ancora mezzala

Una Juventus formato Magic, che si permette il lusso di calare tre reti al Real Madrid: sarà anche calcio d'estate ma era da tempo che i tifosi bianconeri non sentivano quest'aria da Champions e da grandi trionfi. Ecco tutti i voti e i giudizi degli uomini di Allegri dopo il 3-1 rifilato ad Ancelotti .

Szczesny 6.5

Bello reattivo in un paio di occasioni, una su Vinicius e una su Bellingham, poi non può nulla quando l’asso brasiliano gli si para davanti e lo sorprende con il pallonetto. Nel complesso in ottima forma: il Bayern Monaco avrà preso appunti?

Pinsoglio (1’ st) 6.5

Si esalta anche lui su Bellingham e soprattutto dimostra a tutti di essere un terzo portiere più che affidabile, se ce ne fosse bisogno.