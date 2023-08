Juve-Real, gol Kean da Allegri-ball: cinque passaggi di prima, palo e rete

Grande approccio alla gara da parte della Vecchia Signora, che ha infatti sbloccato il risultato dopo pochi secondi al termine di un'azione da manuale finalizzata dall'attaccante azzurro.

Alex Sandro, Locatelli, Chiesa, McKennie e Kean: l'azione Juve

Parte tutto da Alex Sandro che riesce a recuperare palla pressando Modric in uscita per poi scaricare su Locatelli. Il centrocampista prosegue passandola di prima a Kean che appoggia per Chiesa, che a sua volta serve McKennie appena dentro l'area. Lo statunitense colpisce il palo con un gran colpo di sinistro e sulla respinta ecco Kean che da due passi finalizza al meglio quanto creato. Una ragnatela di passaggi, tutti di prima, che i Blancos non sono riusciti a contrastare rimanendo impietriti. Dall'altro lato, una buona indicazione per la Juve di Allegri che prima di tornare in Serie A affronterà l'Udinese nell'ultima amichevole precampionato.