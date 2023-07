Gatti e le parole su Bonucci: "Alla Juve manca". E Leo risponde così

Prima quelle di Timothy Weah, che si è raccontato sul canale Twitch ufficiale bianconero tra sensazioni e ambizioni per la prossima stagione sportiva. A parlare, però, anche Federico Gatti, ai microfoni di Sky Sport.

Gatti, la Juve e la voglia di trofei

Il difensore ha toccato diversi argomenti, a partire dagli obiettivi del prossimo anno: "Dobbiamo gettare le basi, sarà un'annata importante e bisognerà farsi trovare pronti. Attendiamo con ansia il 20 agosto, adesso c'è bisogno di lavorare. La passata stagione è stata lunga. Cosa non ripetere? Non saprei, sicuramente dovremo migliorare la classifica e crescere giorno dopo giorno. Le squadre di Serie A si sono rafforzate, ma noi siamo la Juventus e quindi dovremo fare meglio dello scorso anno. I trofei mancano, e questo è un motivo per lavorare con forza e tornare così a vincere. Per me è un onore vestire la maglia della Juventus, è un onore sia dentro che fuori il terreno di gioco, ed è una maglia che ti impone di vincere, anche durante gli allenamenti. Ho fame perché non ho vinto nulla e quindi voglio vincere, così come hanno fatto diversi miei compagni di squadra. Ogni vittoria resta scolpita nella storia, nessuno può cancellarla. Ho voglia di affermarmi, e incrementare i numeri della passata stagione, anche se non sarà facile perché qui non è semplice".