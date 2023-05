Alex Sandro, altri 6 milioni: contratto rinnovato, per Allegri è titolare

TORINO - Il contratto di Alex Sandro si è prolungato automaticamente e la Juve potrà contarci per un’altra stagione: la nuova scadenza è stata fissata per il 30 giugno 2024. Il terzino brasiliano, come successo con Cuadrado lo scorso anno, ha sfruttato un’opzione inserita nell’ultimo rinnovo, basata sulla percentuale di presenze in campo: percepirà altri sei milioni di euro. Un ingaggio comunque pesante per un giocatore che in stagione non sempre ha dato grandissime garanzie. Ma il tecnico della Juventus , Max Allegri , lo considera un titolare nel nuovo ruolo di braccetto di sinistra nella difesa a tre.

Alex Sandro, la svolta in campo

Alex Sandro è un uomo spogliatoio e in campo europeo è uno dei giocatori più esperti della rosa. 36 le presenze in stagione fin qui per il brasiliano: 24 in campionato, 5 in Europa League, 4 in Champions e 3 in Coppa Italia. Il difensore e la Juventus vivranno dunque insieme la loro nona annata. Pur con tutti gli alti e i bassi del caso, l’ex Porto è considerato fondamentale da Allegri e dal club anche per le dinamiche di spogliatoio.