Allegri, Vlahovic e il calciomercato Juve: “Come ha detto Giuntoli..."

TORINO - Una giornata di festa all'Allianz Stadium per la Juventus che ha disputato la consueta amichevole in famiglia per abbracciare i tifosi. Un test importante per gli uomini di Allegri che hanno portato a casa un netto 8-0 e tante buone notizie in vista della nuova stagione.

Al termine del match il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di Sky: "Un buon allenamento, un evento bello, importante per il centenario della famiglia Agnelli. I ragazzi sono stati bravi nonostante i carichi di lavoro, stiamo crescendo. Sappiamo dell'importanza degli obiettivi e dobbiamo lavorare con serenità per l'inizio del campionato".

Allegri su Vlahovic e Kaio Jorge

Le notizie migliori arrivano dal reparto offensivo con la doppietta di Vlahovic e la tripletta di Kaio Jorge. Questo il parere di Allegri: "Vlahovic sta lavorando bene, oggi doveva fare 30 minuti ed è rimasto in campo di più. Sono contento che hanno segnato tutti gli altri, sono contento per Kaio che sono due anni che sta tribolando ed è un piacere vederlo giocare. Ha le movenze del grande giocatore. Spero che abbia la possibilità di fare una carriera importante. Il parco attaccanti è importante, Vlahovic, Milik, Chiesa, Kean e Yildiz, sono contento. Come detto anche da Giuntoli, Vlahovic è il centravanti della Juventus, ma davanti ad offerte importanti valuterà la società. Dobbiamo diventare una società sostenibile. Io sono contento di Vlahovic, non metto bocca sul mercato, faccio l'allenatore". Poi conclude: "Parlare di Scudetto non ha senso, parliamo di lavorare e crescere. Non giocare in Europa non so se è un vantaggio o uno svantaggio, di sicuro è bello giocare in Europa. Dobbiamo sfruttarla come una opportunità. Lo scorso anno la Juventus è arrivata terza, quest'anno abbiamo l'obiettivo di arrivare a marzo nelle migliori condizioni per tornare a giocare in Champions l'anno prossimo".