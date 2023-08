Kaio Jorge desiderio mercato: perché l'Udinese può insidiare il Frosinone

Dopo una stagione passata interamente ai box, l'ex Santos si sta riprendendo la scena dopo un ottimo precampionato in maglia bianconera: da segnalare la tripletta siglata allo Stadium nell'amichevole vinta contro la Next Gen per 8-0. Le sue recenti prestazioni hanno attirato l'interesse di diversi club tra cui il Frosinone e, per ultima, l'Udinese.

La trattativa tra Juve e Frosinone

Dopo il passaggio di Barrenechea in prestito al club ciociaro, il Frosinone sogna da giorni di chiudere un altro colpo, stavolta doppio, con la Juventus. Oltre a Kaio Jorge, Di Francesco avrebbe chiesto anche Matias Soulè: i due sarebbero i profili perfetti per completare il reparto offensivo dei neopromossi. Ad insidiare questa trattativa nelle ultime ore ci sarebbe l'Udinese, che pensa a Kaio Jorge per l'attacco, reparto in cui potrebbe trovarsi scoperta con la possibile partenza di Beto per la Premier League.