Mazur alla Juve, ufficiale: chi è il colpo mercato in prospettiva

Mazur, gran colpo per Montero e Brambilla

Un'operazione che rientra nell'ottica di ringiovanimento della rosa e che segue agli acquisti di Salifou (Werder Brema) e Comenencia (Psv). Un gran colpo per la formazione Primavera di Paolo Montero ma anche per la Next Gen di Massimo Brambilla. Mazur è uno dei migliori talenti polacchi, perno della sua nazionale Under 17 e che ha già assaggiato il calcio dei grandi. La curiosità nell'esultanza, mano all'orecchio a mimare il telefono e dito a indicare casa, come Gabriel Jesus e più recentemente Xavi Simons.