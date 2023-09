Jorginho, l'agente: "Può tornare in Italia". E strizza l'occhio alla Juve

Accostato più volte alla Juventus , Jorginho a gennaio si è accasato all' Arsenal dopo quattro stagioni e mezza al Chelsea . Collezionate appena 19 presenze totali con i Gunners, il classe '91 sarebbe già pronto a cambiare nuovamente squadra, magari per tornare in Italia, dove è nato e cresciuto calcisticamente.

A confermarlo è stato il suo stesso agente, Joao Santos, che ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, ha detto: "Jorginho in Italia? Perchè no? Se una squadra italiana dovesse aver bisogno di un calciatore con le caratteristiche di Jorginho saremmo disposti a parlarne". Poi ha aggiunto: "Juventus? Mai dire mai, nel mondo del calcio non esiste il 'mai'”. Restando in Serie A, il procuratore ha parlato anche del nuovo acquisto del Napoli Natan: "È fortissimo, vedrete. Diventerà forte come Thiago Silva".

Jorginho, dagli esordi al Verona all'Europeo con l'Italia

Tornando a Jorginho, Il brasiliano, naturalizzato italiano per il suo trisavolo paterno, Giacomo Frello, è cresciuto calcisticamente nell'Hellas Verona, squadra con la quale ha esordito in Serie A mettendosi in mostra e guadagnandosi la chiamata degli azzurri. Nei suoi anni sotto al Vesuvio ha confermato le ottime impressioni del periodo scaligero lasciando così il nostro campionato per accasarsi ai Blues. Acquisita una dimensione internazionale, dal 2016 è nel giro della Nazionale ed è stato il perno attorno al quale ha ruotato l'Italia di Roberto Mancini che nel 2020 ha conquistato l'Europeo.