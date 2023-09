Mercato Juve, casting per il dopo Pogba: i nomi sulla lista di Giuntoli

Parlando degli infortuni che avevano tormentato la Juventus nella scorsa stagione, Massimiliano Allegri riusciva a distillarne gocce di positività (in senso buono) sottolineando che «Senza i problemi di Pogba magari i giovani come Fagioli avrebbero avuto meno spazio». Della positività in senso cattivo del Polpo però avrebbe fatto molto più che volentieri a meno: «È un giocatore diverso dagli altri, dobbiamo tenerlo come le cose sante e dargli minutaggio. Anche al 70% può fare la differenza», ha ripetuto ultimamente.