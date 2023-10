Mercato Juve, suggestione Fabian Ruiz: la proposta

A Parigi c’è parecchia concorrenza. E allora succede che uno come Fabian Ruiz, un big del centrocampo che sarebbe titolare ovunque o quasi in Europa, finisca due volte in panchina in Champions e che debba accontentarsi di sette spezzoni di partita in Ligue 1.

Imbarazzo della scelta per Luis Enrique, ma il fatto che lo spagnolo possa guardare al mercato di gennaio non deve stupire: intermediari sono già al lavoro e il centrocampista è già stato proposto a diversi club. Tra questi ci sarebbe anche la Juventus, che effettivamente cerca un rinforzo di primo piano in quel settore. Inoltre tutti sanno che Fabian Ruiz al Napoli lo aveva portato Cristiano Giuntoli, che ora sta costruendo la nuova Juventus.

Fabian Ruiz, Giuntoli e la Juve

Nel 2018 era stato Giuntoli a convincere Aurelio De Laurentiis a sborsare 30 milioni per pagare la clausola rescissoria necessaria a liberare Fabian Ruiz dal Betis Siviglia. Quattro anni dopo, nel 2022, il Napoli ha venduto lo spagnolo al Psg per 23 milioni: adesso Fabian si guarda intorno, sapendo di avere tanti estimatori in patria, ma pure nella Serie A italiana. Con Luis Enrique non è mai scattato un grande feeling, nemmeno ai tempi della Nazionale. Intermediari al lavoro, dunque, per capire quale possa essere una destinazione fattibile per Fabian Ruiz.



