Mercato Juve: Phillips ti piace davvero?

Attenzione perché Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono a Londra! Cosa ci fanno il direttore sportivo della Juventus e il suo vice in Inghilterra? Sono in missione mercato. E non fatevi distrarre dal fatto che sono stati "pizzicati" in tribuna durante Tottenham-Chelsea , gli obiettivi sono altri.

Kalvin Phillips

Per esempio Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City. Ebbene, il City, così come il Liverpool e lo United, ha una sede a Londra, proprio per facilitare gli incontri di mercato, più semplici nella capitale. E la Juventus ha preso informazioni sul giocatore che non trova spazio nella formazione di Guardiola e cerca una sistemazione per la seconda parte della stagione. La Juventus potrebbe essere perfetta, anche per non perdere la convocazione dell'Inghilterra agli Europei di giugno e il City potrebbe prestare per sei mesi il giocatore per non svalutarlo. Secondo fonti inglesi, inoltre, il City sarebbe anche disposto a pagare parte dell'ingaggio.

La Juve preferisce De Paul e Samardzic

L'affare perfetto? Forse per il City. La Juventus, al momento, ha ascoltato e raccolto informazioni, ma è lontana dal dire sì. Non convincono le caratteristiche tecniche di Phillips, centrocampista più difensivo che offensivo. E il prestito di sei mesi, per quanto poco dispendioso, non sarebbe un investimento per il futuro. Allegri, oltretutto, ha chiesto una pedina che conosca il nostro campionato e sia subito pronta da inserire. Ecco perché preferisce De Paul o Samardzic rispetto a Phillips.