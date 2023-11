Mercato Juve, Giuntoli e Manna a Londra: pizzicati a Tottenham-Chelsea

LONDRA (Inghilterra) - Ad assistere al derby di Londra tra Tottenham e Chelsea, vinto dai Blues per 4-1, c'erano anche Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. I due dirigenti della Juventus, seduti al fianco dell'ex Fabio Paratici, stanno lavorando per la prossima finestra di mercato (gennaio) per provare a rinforzare la rosa bianconera specialmente a centrocampo dopo i problemi avuti con Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Nei giorni scorsi era emerso il nome di Kalvin Phillips ma il giocatore del Manchester City non sarebbe il profilo che dirigenza Juve sta cercando visto che cerca un centrocampista più offensivo, una sorta di mezzala con doti di inserimento. Tra i nomi usciti nelle ultime settimana anche l'ex Udinese Rodrigo De Paul, recentemente scaricato da Simeone all'Atletico Madrid, e l'attuale stella dei friulani Lazar Samardzic.