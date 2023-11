Thuram accende il mercato Juve: “Sarò onesto, l’interesse dei club…”

Juve, Thuram e il mercato

Fratello di Marcus, attaccante dell'Inter, è uno dei gioiellini del Nizza di Francesco Farioli. Capace di abbinare forza fisica e qualità palla al piede, Khephren Thuram piace da mesi alla dirigenza bianconera, nonostante la richiesta alta da parte dei rossoneri. In merito al possibile addio nella scorsa estate, il classe 2001 si è così espresso in conferenza stampa: "Credo di aver cominciato bene la stagione, ho migliorato il mio gioco. La squadra ha avuto un ottimo inizio di campionato. Per quanto riguarda ciò che è successo in estate durante il calciomercato, ho deciso di restare. Volevo continuare a migliorare al Nizza, crescere ancora come calciatore in questo club. Onestamente mi ha fatto piacere essere accostato a tutti questi club a destra, a sinistra e al centro. Ciò dimostra che sto facendo le cose nella maniera giusta ma, come ho già detto, sapevo di voler restare qui".