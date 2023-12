"La Juve sfida il Barcellona per un esubero dello United: chiesto in prestito"

Iniziato il mese di dicembre, si fanno sempre più insistenti le voci e indiscrezioni di calciomercato in vista della finestra di gennaio. La Juventus, dopo aver perso Fagioli e Pogba, è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Tra i profili vagliati ci sarebbe anche Donny van de Beek, in cerca di riscatto dopo la negativa esperienza al Manchester United. Ma sull'olandese non ci sarebbero solo i bianconeri.