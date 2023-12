Echeverri, Juve e non solo. Dall'Argentina però sembrano sicuri...

Claudio Echeverri con le sue giocate ha fatto innamorare mezza Europa. Impossibile non notare le sue qualità sul campo, nonostante la giovanissima età, è stato già inserito nella prima squadra del River Plate dove ha già mostrato il suo talento. Non solo con il club perché con la sua Argentina è arrivato fino alle semifinale, persa contro la Germania, al Mondiale U17 dove ha suon di gol - come la tripletta ai rivali storici del Brasile - ha trascinato l'Albiceleste con il suo 10 e la fascia da capitano. Tanto giovane, classe 2006, ma già abbastanza grande per sopportare le pressioni di chi gli ha affibiato l'etichetta di nuovo Messi. Per caratteristiche, movenze e tecnica ha sempre ricordato la Pulce, seppur con la differenza di essere un destro naturale e non un mancino. Piccolezze insomma, perché ora sul mercato è finito nel mirino delle big in Europa avendo anche il contratto in scadenza a dicembre 2024.