Soulé e la Premier, Angelozzi avvisa la Juve: "Vengono a vederlo sempre..."

Soulé pronto per la maglia della Juve? La risposta arriva dal direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, in esclusiva a Mediaset, nel pre-gara della sfida di Coppa Italia col Napoli: "La Juventus ha dei dirigenti importanti che sanno cosa fare. Per me Soulé diventerà un giocatore importante, poi non so se lo farà nella Juve o in altre squadre. Lo stanno seguendo tanti club inglesi che vengono a vederlo ogni settimana, è un giocatore che diventerà un top". Svela in quale campionato osservano con attenzione il talento bianconero, gioiello dei gialloblù di Di Francesco, che per il ds Angelozzi resterà a Frosinone a gennaio: "Penso di sì, attualmente è un giocatore del Frosinone. Con la Juve ci sono buonissimi rapporti ma non abbiamo avuto contatti, noi stiamo cercando di fare il bene dei ragazzi e di conseguenza per la Juve".