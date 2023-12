Buongiorno, la Juve allarma il Toro! "Ad oggi impossibile". Ma Giuntoli...

Il succo? In Italia, non soltanto l’Inter e il Milan hanno avviato sondaggi conoscitivi propedeutici al mercato estivo, ma pure Giuntoli ha chiesto informazioni per comprendere meglio gli scenari e continuare a ragionare ad ampio raggio. Sugli incontri e sulle chiacchierate tra l’agente del giocatore, Riso, e il ds bianconero si stanno udendo, di conseguenza, voci non in libertà, ma mirate. Perché anche a Milano, su entrambi i fronti sportivi, non si fanno mancare nulla: sondaggi, ma pure ramificate attività di canonico spionaggio sportivo, se vogliamo definirle così.

Buongiorno sotto i riflettori e protagonista con l'Italia

Le big studiano possibili obiettivi per l’estate, però si studiano anche tra di loro, a distanza. E spesso certe discussioni, certi incontri che si originano tra direttori sportivi, amministratori delegati, procuratori e intermediari sono volti anche ad annusare l’aria attorno a un giocatore, non solo a toccare con mano la possibilità di aprire in autonomia una trattativa. Presumibilmente, dunque, pure in questa ottica vanno interpretati i giri d’orizzonte di Giuntoli, mentre si assiste ormai settimanalmente ai progressi e al decollo progressivo del difensore granata. Colori azzurri compresi: l’ottima prestazione di Alessandro da titolare nell’ancora recente sfida contro l’Ucraina ha fatto quel che si dice parecchio rumore. Dell’Italia di Spalletti, ormai, Buongiorno è diventato un possibile protagonista anche già pensando all’Europeo del prossimo anno (da metà giugno a metà luglio). E non avendo il Torino una dimensione internazionale sotto il profilo agonistico, è del tutto evidente che pure la partecipazione del vicecapitano granata al prossimi Campionati europei sarebbe dirimente per catalizzare ed espandere il numero e la qualità delle piste estere.