Juve, il mercato di gennaio: i nomi per inseguire l’Inter e la carta extra

La Juventus vuole fare benzina nel calciomercato di gennaio per inseguire meglio l'Inter. Anche perché la squadra di Inzaghi sembra ormai a un passo dall'esterno del Bruges Buchanan , scattando in avanti anche sulla campagna acquisti invernale. Ma la Juventus cosa cerca? Fondamentalmente un centrocampista. Il preferito in assoluto da Allegri sarebbe Hojbjerg del Tottenham, ma il costo è alto e Giuntoli dovrebbe riuscire a pizzare Iling Jr per arrivare al danese di 28 anni, che ha le caratteristiche perfette per Max.

Ci sarebbe, a costi bassi, Kalvin Phillips del City, che arriverebbe in prestito secco per sei mesi, forse anche con una parte dell'ingaggio garantita dagli inglesi. Ma Allegri è scettico e non sarebbe certo un investimento in chiave futura. Scendono le quotazioni di De Paul, un altro pallino di Allegri, che tuttavia sembra bloccato dall'Atletico Madrid, dove ha ritrovato un rapporto con Simeone.

E poi c'è la carta Bernardeschi. L'ex juventino è in questi giorni a Torino, dove trascorre le vacanze della lunga pausa del campionato americano. Ha parlato più volte con Allegri e si è offerto per tornare. Il suo potrebbe essere un prestito fino a fine stagione, senza grossi esborsi economici, quindi. La chiave positiva per Allegri è la sua conoscenza dell'ambiente e il fatto che non romperebbe gli equilibri dello spogliatoio (nei giorni scorsi ha incontrato Vlahovic per caricarlo e rassicurarlo, per esempio). Al momento la dirigenza non sembra orientata su questa soluzione, ma resta un'ipotesi sullo sfondo.