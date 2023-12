Adzic-Juve, ci siamo: sorpasso al Bologna. Chi è, cifre e formula

La Juventus accelera per trovare l'accordo con il Buducnost in merito all'acquisto a titolo definitivo di Vasilije Adzic. Il club bianconero segue da diverso tempo il talentuoso centrocampista classe 2006 (sul taccuino di Giuntoli già da prima che arrivasse alla Juve) e ora ha deciso di affondare il colpo per portarlo a Torino, sorpassando la concorrenza del Bologna di Thiago Motta. La trattativa non è comunque ancora conclusa ma in fase avanzata, con i bianconeri che confidano di strappare il sì del calciatore e del club per una cifra superiore ai 3 milioni. Nel caso in cui l'operazione dovesse chiudersi nel migliore dei modi, il 17enne firmerebbe ora per raggiungere la Juventus a giugno 2024. A quel punto, Adzic si aggregherebbe alla Next Gen per un percorso simile a quello intrapreso da Kenan Yildiz prima di entrare nelle rotazioni di Max Allegri.