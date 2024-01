Felipe Anderson, i tre motivi per cui la Juve lo vuole

Giuntoli ha messo nel mirino Felipe Anderson della Lazio . Il brasiliano continua a non rinnovare il suo contratto e, a questo punto, diventa difficile pensare che firmerà entro giugno. Difficile, invece, che la Juventus ci provi a gennaio, a meno che il prezzo di Lotito non sia particolarmente favorevole e questa, conoscendo il presidente biancoceleste, è un ipotesi piuttosto remota.

Ma perché la Juve sta cercando Felipe Anderson? Primo: è un giocatore di esperienza, a 31 anni è nel pieno della sua maturità e, nel progetto dei giovani varato da Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri, giocatori di esperienza devono essere mischiati con i ragazzi della Next Gen proprio per avere il giusto mix e la sufficiente dose di esperienza in modo da affrontare una stagione con la Champions League.