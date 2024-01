Juve, ecco Cherubini: corsa e dribbling, tutto sull'esterno che arriva dalla Roma

Luigi Cherubini arriverà alla Juve e si aggregherà alla Next Gen . L'esterno offensivo, classe 2004, è la contropartita tecnica messa sul piatto dal club giallorosso per arrivare al prestito semestrale di Dan Huijsen , strappato al Frosinone , di cui era promesso sposo. Cherubini era in scadenza con i giallorossi e firmerà un contratto triennale . Nel campionato Primavera in corso di svolgimento ha giocato 14 partite, segnato 7 gol e servito 4 assist. Mourinho lo ha fatto esordito in Europa League .

Cherubini e le esperienze in prima squadra con la Roma

Nella Primavera di Guidi, Cherubini, destro naturale, funge da esterno d'attacco mancino a piede invertito nel 4-3-3. Nel 3-5-2 o 3-4-2-1 di Brambilla viene facile immaginarlo in appoggio a una prima punta. Un metro e settancinque centimetri d'altezza, svelto coi piedi, Cherubini si è fatto da subito apprezzare per la sua rapidità e abilità tecnica e dopo i primi allenamenti in prima squadra: il 27 ottobre 2022 in vista di Helsinki-Roma è arrivata la convocazione ufficiale per un match continentale. Il 5 novembre 2022, Cherubini era in panchina in occasione del derby con la Lazio (0-1). Il 26 ottobre del 2023 ha debuttato tra i grandi in occasione di Roma-Slavia Praga. Mourinho aveva imparato a conoscere Cherubini durante la tournée in Giappone a metà novembre 2022 e lo aveva lanciato titolare nella prima amichevole della Roma in Oriente, terminata 0-0 contro il Nagoya Grampus.