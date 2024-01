Huijsen va in prestito alla Roma. Alla Juve arriva Cherubini

È fatta: Dean Huijsen passa dalla Juve alla Roma con la formula del prestito secco. Il 18enne olandese, che ha fatto il proprio esordio in prima squadra entrando nel finale del match di campionato contro il Milan lo scorso 22 ottobre, sembrava a un passo dal Frosinone, con cui c'era anche un accordo, ma alla fine è prevalsa la sua volontà, pertanto nelle prossime ore volerà verso la Capitale per svolgere le visite mediche di rito e firmare con i giallorossi. A percorrere la rotta inversa, invece, sarà l'esterno Cherubini che si aggregherà alla Next Gen.