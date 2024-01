Manu Koné, chi è il talento che piace alla Juve e al Napoli

Mercato Juve, chi è Manu Koné

Emmanuel Kouadio (detto Manu) Koné nasce a Colombes, in Francia, nel 2001. Muove i primi passi nella squadra del quartiere Villeneuve-la-Garenne, cresce tra Paris Fc e l'INF Clairefontaine (dove sono passati calciatori del calibro di Henry e Mbappé) fino a quando non entra nel settore giovanile del Tolosa. Con i viola debutta in Ligue 1, nel 2019. Resta e crescie nel club: l'anno successivo arriva la retrocessione, e sarà proprio nel campionato di Ligue 2 a mettersi in mostra. Nel gennaio del 2021 arriva il trasferimento al 'Gladbach, per una cifra di quasi 10 milioni di euro, con i tedeschi che però decidono di lasciarlo in prestito al Tolosa fino a fine stagione. In due campionati e mezzo 70 presenze per lui, con anche 6 gol all'attivo (quest'anno 1 un Bundesliga e 1 in Coppa di Germania), diventando uno dei punti fermi della squadra. Nel frattempo inizia anche ad essere convocato dalla Francia, arrivando fino all'U21, e ancora in attesa di convocazione da parte dell nazionale maggiore.