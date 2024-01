Mercato Juve, operazione mezzala: i nomi sulla lista di Giuntoli per l'estate

L’affondo per Henderson , o in alternativa un’operazione “alla Henderson”, avrebbe per la Juventus una doppia valenza. Da una parte consentirebbe al club bianconero di colmare la lacuna aperta in mediana dalle squalifiche di Pogba e Fagioli, dall’altra eviterebbe di impegnare le finanze societare in riscatti estivi che ridurrebbero il margine di manovra del tandem Giuntoli-Manna nella prossima sessione.

Samardzic-Juventus, corsia preferenziale

Anche perché dt e ds non hanno perso di vista i profili monitorati fino ad oggi con maggiore attenzione. Elementi come Lazar Samardzic, per esempio: i bianconeri non hanno mai interrotto i rapporti con l’entourage della mezzala serba, il cui passaggio al Napoli in questa finestra perde quota di ora in ora. Il giocatore dell’Udinese ha già un accordo di massima con la Juventus e non è escluso che, in estate, il matrimonio possa trovare finalmente compimento.