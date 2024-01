Cioffi sul futuro di Samardzic: "Voci di mercato pesano, se giochi bene..."

Fiorentina-Udinese, parla Cioffi

Così il tecnico bianconero, Gabriele Cioffi, ha presentato il match del Franchi in conferenza: "La Fiorentina è battibile come tutte le squadre, andiamo là per far punti e lo stesso faranno loro. Onore a chi avrà più coraggio e più occasioni per farlo. Supercoppa? Il fatto che abbiano giocato la Coppa Italia e abbiano quest’altro impegno dopo è un piccolissimissimo vantaggio. Hanno giocato martedì notte, nel frattempo hanno recuperato tutti. Mi metterei nei panni di Italiano e penserei a vincere la prossima gara contro di noi, non la Supercoppa. Ma ci faremo trovare pronti". E a proposito del collega: "In tre anni è stato un crescendo di mentalità e atteggiamento. C’è un lavoro importante che si crea con i risultati, mi aspetto una partita difficilissima in un ambiente caldo e molto euforico". Argomento caldo, in casa Udinese, è il mercato...