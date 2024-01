Samardzic, quei messaggi a Yildiz e Vlahovic e perché il padre vuole la Juve

TORINO - Entrano altri soldi nelle casse della Juventus: Filippo Ranocchia ha detto sì al lungo corteggiamento del Palermo, accettando di scendere di categoria, almeno per qualche mese. Vicina l’intesa tra club, dopo il prestito all’Empoli: andrebbe in Sicilia sempre in prestito, ma con l’obbligo di riscatto già fissato a 4 milioni (3 di parte fissa più 1 di bonus). Si tratta di un gruzzoletto che, unito alla cessione di Dragusin al Tottenham (che frutterà ai bianconeri poco più di 4 milioni grazie alla percentuale della rivendita nell’accordo precedente con il Genoa), permetterà alla Juventus di perfezionare l’operazione, già definita, per Tiago Djaló con il Lille.