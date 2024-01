Giuntoli: "Samardzic? Sul mercato la Juve si guarda intorno". E su Allegri...

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del match casalingo contro il Frosinone valido per l'accesso alle semifinali di Coppa Italia . Il direttore sportivo della Juventus ha dichiarato: "Questa è' una manifestazione molto importante, alla quale teniamo molto. Partita delicata, il Frosinone mette sempre in difficoltà tutti in campionato e in Coppa Italia ha fatto un percorso importante". Poi su Samardzic ha aggiunto: "Siamo contenti della rosa che abbiamo, non abbiamo esigenze particolari. Valutiamo eventuali occasioni, ma fino ad ora non ci sono state".

Giuntoli sul mercato

"Vediamo se ci sono le condizioni, sia tecniche che economiche per piazzare un colpo. Il mercato è ancora lungo, non abbiamo ansia. Stiamo facendo molto bene, stiamo con i piedi per terra. Lavoriamo per crescere e poi faremo i conti alla fine". Poi sulla gara di stasera ha concluso: "Ogni partita rappresenta un esame. Ci permetterebbe di andare in semifinale e di far crescere in autostima tutto il gruppo. Vogliamo fare bene. Allegri? Spero arrivi a 600/700 panchine con la Juve. Lui non ha limiti".

Samardzic, le parole di Balzaretti

Sul caso Samardzic che sta tenendo banco nel mercato invernale, è intervenuto Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese: "La volontà dell’Udinese è lasciare Laki il più tranquillo possibile, io e il mister gli parliamo tutti i giorni. C’è grandissimo interesse intorno a lui, è un ragazzo di talento ed è normale che ciò accada. Non c’è però niente di imminente, vogliamo che lavori con tranquillità per essere pronto alla trasferta di Firenze".