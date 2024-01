Juve-Frosinone, la formazione ufficiale di Allegri

Alle 21 appuntamento all'Allianz Stadium per i quarti di finale di Coppa Italia tra Juve e Frosinone, con la vincente che sfiderà la Lazio di Sarri. Obiettivo qualificazione senza perdere di vista il campionato: martedì 16 alle 20:45 c'è la sfida in casa contro il Sassuolo. Vlahovic ha smaltito l'influenza, Chiesa invece non sarà presente e tornerà per la prossima partita di Serie A.