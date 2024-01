Pellegrini gol, Vecino decisivo: la Lazio supera l'Udinese in trasferta

La Lazio ottiene la seconda vittoria consecutiva in Serie A dopo il successo casalingo contro il Frosinone . La squadra di Sarri ha chiuso il girone d'andata imponendosi in casa dell' Udinese con il risultato di 2-1. Ad aprire le marcature ci pensa l'ex Juventus Luca Pellegrini prima della rete del pareggio firmata da Walace nel secondo tempo. Per decidere la sfida serve la rete di Vecino , bravo a sfruttare l'assist di Felipe Anderson . I biancocelesti salgono così al sesto posto in classifica con 30 punti, superando il Napoli che ha malamente perso in casa del Torino di Juric .

Udinese-Lazio, la partita

Il primo tempo non regala troppe emozioni. La partita risulta equilibrata e per sbloccarla serve una giocata individuale: al 12' Luca Pellegrini realizza la rete del vantaggio per gli ospiti con un calcio di punizione rasoterra battuto alla perfezione. La prima frazione di gara si chiude senza troppi acuti, con l'Udinese che prova a rialzare la testa senza però incidere in zona offensiva. Al 59' arriva il gol del pareggio per la squadra di Cioffi, ancora una volta sugli sviluppi di un calcio piazzato: Lovric batte forte in area di rigore trovando la deviazione decisiva di Walace che beffa Provedel. A risolvere la sfida ci pensa Matias Vecino, che al 76' raccoglie al meglio il colpo di testa di Felipe Anderson e realizza la rete del definitivo 2-1 per gli ospiti. Inutile il pressing finale dei padroni di casa.